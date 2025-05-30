Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımlar artacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yatırım teşvik sisteminin OSB'leri merkeze alarak yerli makine sanayiini koruyacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, sanayicilerin finansman yükünü hafifleten ve OSB'leri merkeze alan bu sistemle birlikte nitelikli yatırımların artacağını, yatırımın Anadolu'ya yayılacağını, yerli makine sanayiinin korunacağını ve istihdamın daha güçlü bir şekilde destekleneceğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sistemin ülkemize ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.Bakan Şimşek: Yatırım Teşviklerinde Güçlü Destek Dönemi
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin Özellikleri
- Katma değerli üretim ve yeşil ile dijital dönüşüm ön planda tutulacak.
- Bölgesel kalkınmayı önceleyen, daha seçici ve hedef odaklı bir yaklaşım benimsenecek.
- Sanayicilerin finansman yükü hafifletilecek.
- OSB'ler sistemin merkezinde yer alacak.
- Nitelikli yatırımların artması sağlanacak.
- Yatırımlar Anadolu'ya yayılacak.
- Yerli makine sanayii korunacak.
- İstihdam daha güçlü şekilde desteklenecek.
Beklentiler ve Hedefler
Cevdet Yılmaz, bu güçlü çerçevenin yatırım ve üretim hedeflerine olumlu katkıda bulunmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin ülkemize ve sanayicilere hayırlı olmasını temenni etti.Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi