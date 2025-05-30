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Altının gramı 4 bin 156 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 156 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 130 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 11:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:09
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Altının gramı 4 bin 156 liradan işlem görüyor

Dün ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 4 bin 171 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 156 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor

ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararına yaptığı itiraz sonrası federal temyiz mahkemesi, kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebi kabul ederek uygulamayı geçici olarak durdurdu.

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gümrük vergileri konusunda "inanılmaz bir şekilde" ABD aleyhine karar verdiğini ancak temyiz mahkemesinin bu kararı askıya aldığını belirtti.

Bununla birlikte ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Fed'den yapılan açıklamada, görüşmenin Trump'ın davetiyle gerçekleştiği ve Powell'ın para politikasına ilişkin değerlendirmede bulunmadığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Fed'in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD'yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi.

Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı. ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, işsizlik maaşı başvurularındaki artış da ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 260 dolar seviyesinin destek, 3 bin 310 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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