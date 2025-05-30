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Bekarların Kaygı Seviyesi Evlilere Göre Daha Yüksek

İSAVAR'ın araştırmasına göre bekarlar, evlilere kıyasla daha yüksek kaygı seviyesine sahip. Evlilik, mutluluk ve iyi oluşu artırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 11:36, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:38
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Bekarların Kaygı Seviyesi Evlilere Göre Daha Yüksek

İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 kişiyle yürütülen saha çalışmasından elde edilen veriler, bekarların kaygı seviyesinin evlilerden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. İSAVAR Başkanı Prof. Dr. Turgay Şirin, geç evliliğin psikolojik etkilerini ve evli ile bekarların iyi oluş ve mutluluk düzeyleri arasındaki farkı değerlendirdi. Araştırma sonucunda, evlilik ile mutluluk arasında korelasyon olduğu belirlendi ve bekarların daha fazla gelecek kaygısı taşıdığı tespit edildi.

Ana akım medyada özellikle gündüz kuşağı programlarında ailenin "sorunun merkezi" olarak gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Şirin, sahadan elde edilen verilerin aksine, ailenin çözümün merkezi olduğunu vurguladı. İnsanların kariyer veya daha iyi bir gelecek gibi endişelerle aile kurmayı geciktirmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Şirin, "Evlilik yaşı ilerledikçe ve aile kurma süreci geciktikçe, insanların hayatın zorluklarıyla başa çıkma potansiyelleri zayıflıyor, kaygı düzeyi, evli ve çocuk sahibi çiftlere göre daha yüksek çıkıyor." dedi.

Genç Erkekler Evliliğe Daha İstekli

Bireysel yaşamak ile aile olarak hayatı paylaşmak arasında büyük fark olduğunu belirten Şirin, Türk toplumunda halen aile kurumunun hayatın zorluklarıyla yüzleşirken büyük rol üstlendiğine dikkat çekti. Gündüz kuşağı programları izleyenlerin, Türkiye'deki aile kurumuna dair yanlış algıya kapıldığını söyleyen Şirin, katılımcıların %94,1'i "Aile içinde sorun var mı?" sorusuna "Katılmıyorum" cevabını verdiğini belirtti.

  • Araştırmada, ekonomik sebeplerle evlenmediklerini düşünenlerin sayısı çok düşük çıktı.
  • Genç erkeklerin, evliliğe genç kızlardan daha istekli olduğu tespit edildi.
  • Katılımcıların aile içi şiddet olup olmadığına ilişkin soruya %95,4 oranında "hayır" yanıtı verdiği görüldü.

Şirin, şiddetin yüksek olduğu yönündeki algıların araştırmada doğrulanmadığını ifade etti. Ana akım medyanın özellikle aile içindeki kriz ve problemleri öne çıkardığını, aslında ailelerin büyük çoğunluğunun sağlıklı olduğunu göz ardı ettiğini belirtti. Medyanın, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde büyük etkisi olması nedeniyle sorumlu yayıncılık yapma konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Gençler Evlilikten Korkmamalı

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı alarm veriyor ve bu durum ülke için "beka meselesi" olarak değerlendiriliyor. Şirin, gençlerin evlenmekten korkmaması ve kaygı duymaması gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

  • Üniversite okuyan evli çiftlerin konaklamasına uygun 1+1 yurtlar sağlanabilir.
  • Bu çiftlere yönelik burslar gibi teşvikler verilebilir.
  • Ailelerin de bu yaşlarda evlilik konusunda psikolojik olarak hazırlayıcı, rahatlatıcı ve teşvik edici olması gerekiyor.

Şirin ayrıca, geciktirilen evliliğin sadece psikolojik değil sağlıkla ilgili de risk teşkil ettiğini belirtti. Kadınların 20'li yaşlarda doğum yaptığında bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını ve doğan çocukların daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

Evlilik ve Mutluluk Arasındaki Bağlantı

ABD'de Gallup tarafından 2009-2023 yıllarında 2,5 milyondan fazla yetişkinle gerçekleştirilen araştırmada, evli bireylerin hem şu anki hayatları hem de gelecek beklentilerine dair mutluluklarını, bekar, boşanmış veya birlikte yaşayan bireylere kıyasla %12 ila %24 daha yüksek değerlendirdiği ortaya çıktı. Araştırmada, evliliğin bireyin "en iyi hayatı yaşama" düzeyinde, eğitim gibi sosyoekonomik göstergelerden daha etkili olduğu tespit edildi.

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