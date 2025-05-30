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Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak

MEB ve ODTÜ iş birliğiyle başlatılan ETKİM İstasyon Eğitim Teknolojileri Hızlandırma Programı başvuruları girişimciler için açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 12:00, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:57
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Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayan, yerli ve milli yüksek teknoloji içeren girişim fikirlerine destek sağlanan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) İstasyon Eğitim Teknolojileri Hızlandırma Programı başvuruları başladı. MEB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT iş birliğiyle hazırlanan ETKİM İstasyon programı ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme, VR/AR/MR destekli eğitsel iş, teknoloji destekli içerik üretimi, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme ve simülasyon alanlarında geliştirilen yenilikçi fikirlere alan sunuluyor.

ETKİM İstasyon Programının Amacı

ETKİM İstasyon, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim seviyelerinde çözümler aramak ve yenilikçi uygulama ile ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ön kuluçka ve kuluçka programı niteliği taşıyor.

Girişimcilere Sunulan İmkanlar

  • 7/24 ofis kullanımı
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
  • Ürünlerini test etme fırsatı
  • Ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve yarışmalarda tanıtım desteği

Başvuru ve Seçim Süreci

13 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Girişimcilere birden fazla projeyle başvuru yapma olanağı tanınan programda, ön elemeyi geçenler 5 dakikalık sunum oturumuna davet edilecek. 52 hafta sürecek olan programda, girişimcilere her hafta farklı eğitimler sunulacak.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

  • Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçen genç girişimciler
  • Eğitim Fakültesi mezunu girişimciler
  • 2 ila 6 kişiden oluşan ekipler

Süreç Sonunda Sağlanan Fırsatlar

Süreç sonunda şirketleşen ve ODTÜ TEKNOKENT'e kabul edilen girişimciler, 36 ay boyunca merkezden yararlanabilecek.Başvuruların 13 Haziran'a kadar devam edeceği programın kılavuzuna "etkim.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

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