Narin Güran Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Duruşma Süreci

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Dördüncü Duruşma Detayları