Narin Güran Davasında Dördüncü Duruşma

İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin Güran Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili açılan davada, suçluyu kayırma suçlamasıyla yargılanan sanıklar ve çocukların dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da hazır bulundu. Savcı mütalaasını okudu, sanıklar ve avukatları savunmalarını sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 13:26, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 13:36
Yazdır
Narin Güran Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Duruşma Süreci

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Dördüncü Duruşma Detayları

  • Davanın dördüncü duruşması kapalı olarak gerçekleştirildi.
  • 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmaya katıldı.
  • Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başladı.
  • Mütalaaya ilişkin olarak 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk savunmalarını sundu.
  • Sanıklar ile suça sürüklenen çocukların avukatları da savunma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber