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Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye Kalkınmaya Fırsat Sunacak

Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Ekonomide büyüme sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 14:22, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 14:24
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Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye Kalkınmaya Fırsat Sunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terörsüz bir ortamda demokrasi ve kalkınma açısından önemli fırsatlar elde edeceğini vurguladı. "Terörsüz Türkiye" vizyonunun, demokratik ve kalkınma standartlarını yükseltmek için yeni bir atmosfer sunduğunu belirten Yılmaz, terörün ortadan kalkmasının ülkenin büyümesine ve güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve istikrar programı ile enflasyonun düşürülmeye çalışıldığını aktardı. Ayrıca, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde sürdüğünü ve gençler ile kadınların istihdamının desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Ekonomik Gelişmeler ve İstihdam

Yılmaz, dengeli büyüme stratejisine vurgu yaparak, iç talep kadar dış talebin de desteklendiği, tüketim kadar yatırım, üretim ve ihracatın ön planda olduğu bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Geçen yıl bu hedefe ulaşıldığını ve bu yıl da aynı şekilde devam edilmesinin amaçlandığını söyledi. Meslek yüksekokullarının dönüştürülmesiyle ilgili olarak, TOBB ile YÖK arasında yapılan protokol sayesinde programların iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirileceğini ve eğitimin daha uygulamalı hale getirileceğini ifade etti.

  • KOBİ'lere yönelik işçi başına aylık 2 bin 500 lira destek ödemesi başlatıldı.
  • Reel sektörün taleplerine açık olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
  • Dezenflasyon sürecinin iyi ilerlediğini, yıllık enflasyon oranının 11 aydır kesintisiz düştüğünü ve bu ay da düşüş beklediklerini söyledi.

Yeni Anayasa ve Siyasi Süreçler

Yılmaz, Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğini vurguladı. Meclis'in bu yönde çalışmalar başlattığını ve her partinin kendi perspektifinden katkı sunmasının önemli olduğunu belirtti. Kendisinin başkanlığında oluşturulan komisyonun genel sürece nezaret edeceğini ve Türkiye'nin uluslararası sahada kendi anayasasını milli iradeyle yapmış bir ülke olarak konumlanması gerektiğini ifade etti.

Nüfus Politikaları ve Doğurganlık Oranı

Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Yılmaz, mevzuat, çalışma hayatı, ekonomik teşvikler ve eğitim, sağlık ile iletişim ve farkındalık oluşturma başlıkları altında 5 çalışma grubu kurulduğunu aktardı. Evlilik yaşının yükselmesinin çocuk sayısını düşürdüğünü belirterek, 20-25 yaş aralığında evliliklerin desteklenmesinin nüfus politikası açısından önemli olduğunu söyledi.

Gazze'deki Durum ve Türkiye'nin Tutumu

Yılmaz, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, ateşkesin kısa sürede sağlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin her türlü gayreti sarf ettiğini ve uluslararası baskının artırılması gerektiğine inandıklarını belirtti. Filistinli kardeşlerle dayanışmanın süreceğini ve kalıcı siyasi çözümlerin destekleneceğini vurguladı.


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