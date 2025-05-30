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Sinop'ta KYK Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlendi!

Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 15:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 15:14
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Sinop'ta KYK Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlendi!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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