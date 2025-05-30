Prof. Dr. Karasu cinayeti davasında İran uyruklu zanlılara ceza

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada İran uyruklu tutuklu sanıklar Hojjat S. (35) ve Majid S. (38) ile taraf avukatları hazır bulundu. Yaptığı savunmada tutuklu sanık Majid S., Karasu ile 5 yıl, diğer sanık Hojjat S. ile de 6 yıl önce tanıştıklarını söyleyerek, "Aramada otururken Hojjat, bagaj kısmında toplu para gördüğünü söyledi ve plan kurup bana söyledi. Paraya ihtiyacım olduğu için uyum sağladım. O gün gidip eldiven aldık. Hoca gelip bizi aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir restorana gittik ve Eskişehir'e döndük. Tenha bir yerde aracın arkasında konuştular. Hojjat, bıçağı çıkarıp hocanın hem ağzını hem de burnunu kapatarak bıçağı boğazına dayadı. Hoca karşılık vermedi. Bagajda para yoktu. Daha sonra kolları ile boğmaya başladı ve daha sonra da suyun kenarına taşıdık. Hojjat, hocayı suya attı. Daha sonra kaçtık. Benim cinayetle bir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden diğer tutuklu sanık Hojjat S. de "Geçen yıl haziran ayında Eskişehir'e geldim, burada Majid ile tanıştım. Majid, beni Bekir Karasu ile tanıştırdı. Karasu'nun arabasıyla Kızılinler mevkisine gittik. Ben bagajda para görmedim. Majid, yolun kenarında bir yerde arabayı durdurdu. Majid, bana 'Sen arabada otur, bizim konuşacaklarımız var' dedi. Hoca ile Majid arabadan ayrıldılar. Ben arabada kaldım. 20 dakika sonra Majid yalnız geldi. Ben telefonumla uğraşıyordum. Ben ses de duymadım. 'Hoca nerede' diye sordum. Hocaya uyku ilacı verdiğini söyledi. Arabayı temizledi. Cebinden bir de bıçak çıktı. Sap kısmının en ucundan tutup onu da suya attı. Bunları neden yaptığını sorduğumda, 'Sen karışma, bana soru sorma' dedi. Terminale yakın bir yere taksiyle gittik. Sonra sanıklar G. ile H. geldi. Adana'ya gittik. Hocanın öldüğünü polis merkezinde öğrendim. Benim bir suçum yok" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Majid S. ile Hojjat S'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli yağma"dan 13'er yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar F.T., G.İ.E. ve H.Y.'nin beraatine hükmedildi.