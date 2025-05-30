'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu taşınmazın 21 Kasım 2013 tarihinde arşiv kayıtları ve tarihi belgeler ışığında, mazbut vakıf malı olduğunun tespit edildiği ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edildiği bildirildi. Bu işlemin herhangi bir "el koyma" veya "kamulaştırma" olmadığı vurgulandı.

Mülkiyet Tescili ve Kira Bedeli Güncellemesi

Açıklamada, yapılan işlemin yasal ve arşiv dayanaklı bir mülkiyet tescili olduğu belirtildi. Ayrıca, emsal kira bedelleri ve Sayıştay denetimleri dikkate alınarak taşınmazın kira bedelinde güncelleme yapıldığı ifade edildi. Bu güncellemenin, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirildiği ve hiçbir kişi veya kurumu hedef almadığı vurgulandı.

Tarihi Eser Statüsü ve Kamuya Hizmet

Taşınmaz halen tarihi eser statüsünde bulunmakta ve kamuya hizmet etmeye devam etmektedir.

bulunmakta ve kamuya hizmet etmeye devam etmektedir. Vakıflar İdaresi'nin amacı, tarihsel olarak toplumun hizmetinde olan yapıları korumak ve yaşatmaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.



