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Adana'da mide bulandıran görüntü! 4 at son anda kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin altında 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. 4 atında kesilmekten son anda kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 17:41, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 17:48
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Adana'da mide bulandıran görüntü! 4 at son anda kurtarıldı

Kebabın başkenti Adana'da at ve eşek etleriyle ilgili skandallar devam ediyor. Yine merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi. Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi.

Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.'nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

2'si tay 4 at ele geçirildi

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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