Kocaeli'de aile hekimini darbeden zanlı serbest bırakıldı

Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Papara'ya yönelik soruşturmada 15 zanlıya tutuklama talebi
Papara'ya yönelik soruşturmada 15 zanlıya tutuklama talebi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de aile hekimini darbeden zanlı serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktor, evlilik için kan talebinde bulunan U.A. tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 18:44, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 19:42
Yazdır
Kocaeli'de aile hekimini darbeden zanlı serbest bırakıldı

Olay, dün Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sağlık merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Nurettin Ceylan'ın (30) odasına, saat 11.30 sıralarında giden U.A. evlilik için kan talebinde bulundu. Ceylan, U.A.'ya saat 10.30'da kan alma işleminin bittiğini söyledi. Bunun üzerine U.A., doktora ne yapacağını sordu. Doktorun özel hastanede kan verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. U.A., doktoru darp etti. Sağlık merkezinde bulunanlar, U.A.'yı odadan çıkardı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekibi, U.A.'yı ifadesini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Olayın ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden Ceylan, darp raporu aldıktan sonra U.A. hakkında şikayetçi oldu.

'SERZENİŞTE BULUNDU'

Ceylan, jandarmadaki ifadesinde, şüphelinin kan talebinde bulunduğunu belirterek, "Kendisine 10.30'da kan alma işinin bittiğini ama 'kanı test için götüren kurye çıkmadıysa hemen yetiştirelim' dedim. U.A. isimli şahıs odamdan ayrıldıktan sonra hemşire hanıma sormaya gittiği anda, kurye sağlık ocağından çıkıyordu. Kuryeyi durdurarak beklemesini istedi ancak kurye kendisine hastaneye yetişmesi gerektiğini söyledi. Şahıs kuryeye ısrar etmeye devam edince ben de kendisine, 'kuryeyi bekletmeyelim, haftaya testlerinizi alırız' dedim. Sonrasında şahıs odama girdi, sert bir üslupla, 'Ne yapacağım ben şimdi' diyerek serzenişte bulundu. Ben de kendisine özel hastaneye gidebileceklerini söyledim" dedi.

'KAFAMA, YÜZÜME VE OMZUMA YUMRUK ATTI'

Özel hastane cevabı üzerine U.A.'nın kendisine, "Bu doktorlar neden dayak yiyor, elimde kalacak şimdi öldüreceğim" dediğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"'Sen kimi dövüp öldürüyorsun' diyerek cevap verdim. U.A. tam kapıdan çıkacağı sırada bana dönerek saldırmaya başladı; yanında bulunan kadın kendisini tutmaya çalıştı. Yanındaki kişinin tutmasına rağmen odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Ben kendisine vurmadım; kendimi korumak amacıyla cenin pozisyonuna aldım. Sağlık ocağında bulunan diğer kişiler, şahsı odadan çıkararak beni kurtardı. Jandarma personelinin gelmesini beklerken, odama girerek beni defalarca tehdit etmeye devam etti. Kendisine omuzumun çıktığını söylediğimde, 'Sen iyileş tekrardan döveyim' dedi."

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; U.A.'nın merkezden çıkan kuryeyi durdurduğu, kuryenin gitmesinin ardından doktorun odasına girdiği ve içeriden çıkmasının ardından birden dönerek odaya girmeye çalıştığı, bu sırada yanında bulunan kadının kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen hızla içeri girdiği anlar yer aldı. Yine görüntülerde; personelin doktorun odasına doğru hızla gittiği ve U.A.'yı doktorun odasından çıkardıkları görüldü. Dışarıya çıkarılan U.A.'nın tekrar sağlık merkezine ve odaya girdiği, daha sonra bölgeye gelen jandarma ekibinin U.A. ile birlikte sağlık merkezinden çıktığı anlar yer aldı.

'BU MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, olayı yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. Açıklamada, "Fedakarca hizmet sunan hekimimize yapılan saldırı ve darp ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.

U.A.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber