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Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-26 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 21:07, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 21:15
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Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos'ta başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci yarısı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak Süper Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig ile aynı tarihte başlayacak Trendyol 1. Lig'de 26, 27, 28, 29 Aralık'ta oynanacak müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde ikinci yarısı başlayacak ligde normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde bitecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon 23 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde bitecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 14 Aralık'ta noktalanacak. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ligde normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler sonra ilan edilecek.

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