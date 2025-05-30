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Sivas bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı

Sivas merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanılması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 21:53, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 22:05
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Sivas bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çelebiler köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Çelebiler, Aydoğmuş, Hayranlı, Köklüce, Yazıbaşı, Serpincik, Akören, Kumyurt köyleri ile Danışmentgazi, Merakum, Karşıyaka, Akdeğirmen, Kadıburhanettin, Esenyurt, Gültepe, Yüceyurt mahallelerine hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez Çelebiler köyünde 22 Mayıs'ta büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiş olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda köyünüz, mahalleniz hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer aldığından hastalık sönüşü yapılana kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışı yasaklanmıştır. Karantina ve kordon tedbirlerine uymayanlar hakkında mevzuat gereği para cezası uygulanacağından yetiştiricilerimizin bilgilendirme yapması ve karantina kurallarına titizlikle uyması gerekmektedir."

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