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MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hikaye, öykü ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirecek ve sonuçta da bütün öğrencilerimize ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 22:26, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 22:34
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MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında

Bakan Tekin'i, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri karşıladı.

Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne geçen Tekin, Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izledi.

Programı düzenleyen öğretmenlere teşekkür eden Tekin, Maarif Orkestrası çalışmasını bakan olduğu ilk dönemlerde başlattıklarını belirtti. Tekin, "Her ilde öğretmen arkadaşlarımızdan böyle orkestra kurulmasını istemiştik. Bunu burada izlemek ve kurulduğunu görmüş olmak beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden oluşan bir müzik korosu da kurduklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"23 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat izlediği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde dünyanın en büyük çocuk korolarından bir tanesini başlattık. Belki televizyonlarda görmüşsünüzdür. Çocuklarımızın boyları, çaldıkları enstrümanların yarı boylarına kadar ama inanılmaz güzel çaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve izleyen herkes çok beğendi. Bayramda AKM'de bir konser verecekler. Bu, bizim müzikle ilgili başlattığımız etkinliklerden bir tanesi."

- "Bakanlığın karar alma mekanizmalarına, odağına öğretmenleri yerleştirdik"

Güzel sanatlar ve spor eğitiminin ortaöğretim aşamasında başlamasının geç olduğunu düşündüklerini ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güzel sanatlar ve sporla ilgili eğitimin ilkokul çağlarından başlaması gerektiğini düşündüğümüz için bu yıl Ankara'da müzik ilkokulu, müzik ortaokulu ve müzik lisesini başlattık. Önce, 'Buraya kimse gelmez, kimse başvurmaz' denildi fakat kabul edeceğimiz öğrenci sayısının yaklaşık 5 katı kadar başvuru oldu. Seçme sınavı yapmak zorunda kaldık. Pansiyonu, yurdu olan ve Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden eğitim alan bir okul. Bu yıl kısmet olursa müzik eğitimini 10 civarında ilimize daha, Anadolu'da yaymak istiyoruz. Sadece bu da değil. Öğretmen arkadaşlarımızın bu emeklerinin takdir edilmesi gerekiyor. Başından beri söylüyorum ve bunun için de bakanlığın karar alma mekanizmalarına, odağına öğretmenleri yerleştirdik."

Kültür yayınlarında telif eser konusunda sorun yaşandığını dile getiren Tekin, "Bu yıl şöyle bir şey başlatıyoruz, bunu da buradan duyurmuş olayım. Hikaye, öykü ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirecek ve sonuçta da bütün öğrencilerimize, bastırıp öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız. Bunu da bir yarışma formatında yapmış olacağız. Öğretmen arkadaşlarımıza bunu buradan duyurmuş olayım." ifadelerini kullandı.

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