Odasında başından vurulmuş halde bulundu: Anne ve iki oğlu gözaltında

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Şehmuz A'nın (50) odasına girdikten bir süre sonra silah sesi geldiğini iddia eden eşi E.A, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, dairede Şehmuz A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Tabancayla vurulduğu belirlenen Şehmuz A'nın cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Şehmuz A'nın eşi E.A. ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Öte yandan evde yapılan çalışmada suç aleti tabanca bulunamadı.