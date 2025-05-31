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31 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

31 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 00:05
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31 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.

(Düzce/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Erciş Bilim Sanat Merkezinin açılışına katılacak, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ile AK Parti Van İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Van/10.30/11.00/13.30/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karamehmet Mahallesi'ni, şehit öğretmen Neşe Alten'in kabrini ve Şarköy esnafını ziyaret edecek, partisinin Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak genişletilmiş il divan toplantısına katılacak.

(Tekirdağ/11.30/14.00/14.30/17.30)

4- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de çeşitli temaslarda bulunacak.

(Eskişehir/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, arıtma tesisi incelemesi yapacak, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, lisanslı depoculuk açılışı yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Muş/10.00/11.45/12.30/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası, Fransa'nın Paris Saint Germain ile İtalya'nın Inter takımları arasında Almanya'da oynanacak.

(Münih/22.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasına, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/İstanbul/16.00/Antalya/Adana/19.00)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile özel maçta Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde; Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ikinci maçları oynanacak.

(İstanbul/18.00/Ankara/20.30)

6- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü grup ve yarı final müsabakaları oynanacak.

(Ankara/10.30)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Barselona/17.00)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) devam edilecek.

(Paris)

9- 2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Almanya'da devam edilecek.

(Leipzig)

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