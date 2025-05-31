CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere para karşılığı oy kullandırıldığına yönelik iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi.

İddianamede, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ayrıca çok sayıda belediye başkanı ve partili hakkında da işlem yapıldığı görüldü.

CHP kurultayında 12 isim şüpheli olarak yer aldı

Ekol TV Muhabiri İlker Turak'ın aktardığı bilgilere göre; iddianamede toplam 12 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Bu isimler şöyle:

Baki Aydöner

Cemil Tugay

Ekrem İmamoğlu

Erkan Aydın

Hüseyin Yaşar

Mehmet Kılınçaslan

Metin Güzelkaya

Özgen Nama

Özgür Çelik

Rıza Akpolat

Serhat Can Eş

Soruşturmanın merkezinde, kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve delegelere para teklif edildiği iddiaları bulunuyor.

Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki

İddianamede, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" olarak yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "müşteki" sıfatıyla kayda geçti.

Ayrıca iddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın beyanlarına yer verildi.

Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan suçlama

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmakla ilgili suçlamalar yöneltildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlaması bekleniyor.

Soruşturmanın sonucu ve açılacak dava süreci, CHP'nin iç siyasetinde yeni tartışmaların fitilini ateşlemesi bekleniyor.