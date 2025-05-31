CHP'li Yarkadaş: Pavyonda CHP delegelerine rüşvet dağıtıldı

Özel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, Kurultaydaki delegelerden Yusuf Göğerkaya, sahte imzaların atıldığını, paraların dağıtıldığını ve oy verme kabininde çekilen fotoğrafların il başkanına gönderildiğini itiraf etti.

Barış Yarkadaş,CHP'nin Erzurum delegesi Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Göğerkaya'nın kendisini aradığını ve pavyonda satın alınan delege pazarlığının ayrıntılarını anlattığını canlı yayında teker teker açıkladı.

Yarkadaş, canlı yayında delegenin söylediklerini şu şekilde aktardı:

"İl başkanı bizi yemekten sonra Ulus'ta bir pavyona götürdü. İçerisi kalabalıktı. İl başkanı, 'Özgür Özel'e dört imza daha lazım' dedi. Kemal Bey'e imza vermek isteyen delegeleri ikna etmeye çalışıyordu. Benim itirazıma rağmen il başkanı, bizim delege Yüksel Atabay adına sahte imza attı. Bu belgeyi gece saat 03.00'te gazeteci Şaban Sevinç'e gönderdi."

"PAVYON ÖNÜNDE DOLARLARI VERDİLER"

Göğerkaya, yaşananların sadece imza skandalıyla sınırlı olmadığını da belirtti. Pavyon çıkışında bazı delegelere paralar dağıtıldığını itiraf etti:

"Pavyon önünde gece bazılarına bin dolar, bazılarına bin 500 dolar verdi. Hatta bana bin 500 verdi. 500 doları da bir arkadaşa, 'Abi sen yarın verirsin' dedi. 'Ben parayı aldım cebime koydum' dedi. Bak dedi itiraf ediyorum. Ve Erzurum İl Başkanı bu parayı verirken, 'Kurultay günü Özür Özel'e oy verin' dedi.

Onların da fotoğraflarını çekin, fotoğrafları da bana yollayın' dedi. Biz dedi paraları aldık, oy kabinine girdik, Özgür Özel'e oy verdik. Fotoğrafını da çekip yolladık.

"YÜZ BİN DOLARLAR HAVADA UÇUŞUYORDU"

Göğerkaya, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben polis kökenliyim. O kadar para dönüyordu ki, başımıza iş gelir diye korktum. Yüz bin dolar geldi, 130 bin dolar gitti gibi rakamlar konuşuluyordu. Biz öyle büyük paralar görmüş insanlar değiliz. Kirada oturuyorum, arabamı satsam değer etmez. Bu yüzden parayı sakladım ve savcıya teslim ettim."

"KEMAL BEY'İN GENEL BAŞKANLIĞI GASP EDİLDİ"

Göğerkaya, kurultay sürecine ve parti yönetimine olan tepkisini ise dile getirerek, "Bizim gönlümüz Kemal Bey'den yanaydı. Ona söz verdik. Evet, siyasi olarak eleştirilebilir ama bize bir zararı dokunmadı. Genel başkanlığı gözümüzün önünde çalındı. Sonrasında genel merkezle iletişim kuramadık, kimse telefonlarımıza çıkmadı. Erzurum'da 19 aydır toplantı yapılmıyor. İl başkanımız Ankara'da yaşıyor, Erzurum'a hiç gelmiyor." dedi.

"SAVCIYA BELGELERİ VERDİM, VİCDANEN RAHATLADIM"

Göğerkaya, yaşananlara artık sessiz kalamayacağını belirterek, "Fotoğrafları ve parayı savcılığa verdim. Vicdanen rahatladım. Ama partimizin kirlendiğini de gördüm. Kemal Bey'den özür diliyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"KEMAL BEY BUNU YAPARSA ONA SAYGIM BİTER"

Yarkadaş, sözlerinin devamında ise Kılıçdaroğlu'nu hedef alanlara yüklenerek, "Siz Kemal Bey'in yerinde olsanız 30 Haziran günü mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayı iptal ederse Kemal Bey görmezden mi gelsin? Gelsin şunu mu desin? Hayır Erzurum'da para dağıtılmadı. Bilmem nerede şu olmadı. 300 kişi işe alınmadı. Bilmem ne yapılmadı mı desin? Ya insan kendinden utanır bunu yaparsa. Kemal Bey bunu yaparsa benim Kemal Bey'e olan saygım biter. Biter kardeşim." ifadelerini kullandı.