Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dijital ödeme platformu Papara'ya kayyım atanması sonrası binlerce esnaf, taksici ve vatandaşın hesapları etkilendi. Komisyonsuz ve aylık sabit ücret talep etmeyerek piyasaya yüz binlerce POS cihazı ve kredi kartı satışı yapılmıştı. Aynı şekilde, Papara'nın gençlere ve öğrencilere yönelik sunduğu ücretsiz kart hizmetleri de öğrencilerin favorisi haline gelmişti. Ancak yasa dışı bahse aracılık etmek suçundan el konulan şirket, esnafı da vatandaşı da mağdur etti.

TAKSİCİ NAKDE DÖNDÜ



İstanbul'da 15 yıldır taksicilik yapan Mehmet Yılmaz "Bizim işimizde hız ve pratiklik çok önemli. İnsanlar artık yanlarında nakit taşımıyor. Özellikle yabancı turistler ya da genç müşteriler kartla ödeme yapmak istiyor. Papara POS cihazını kullanmaya başladım. Komisyon yoktu, cihaz ücreti yoktu. Şimdi cihaz devre dışı, hiçbir işlem yapamıyorum. Müşteriye 'Nakit yoksa alamam' demek zorunda kalıyoruz. Bu da ya müşteri kaybı ya da tartışma demek" diye konuştu.

Bahçeşehir'de küçük bir kafe işleten Nazlı Kehribar, müşterilerin büyük kısmının Papara kartlarını ya da uygulama içi QR kod ile ödeme yaptığını belirtti. Kehribar bir süredir kendisinin de bu POS cihazını kullandığını belirterek "İçeride ciddi miktarda alacağımız var ama ne zaman ve nasıl alabileceğimizi bilmiyoruz. Üstüne üstlük kira, tedarik ödemeleri de geldi. Bu şekilde işimizi nasıl döndüreceğiz bilmiyorum. Şirketin bu tür bir işin içinde olduğunu bilseydim baştan kullanmazdım" dedi.

ÖĞRENCİLER DE ETKİLENDİ



Üniversite öğrencisi Elif Kaya ise yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi: Papara Edu Card'ı yaklaşık iki yıldır kullanıyorum. Özellikle üniversite öğrencileri için büyük kolaylık sağlıyordu. Şimdi kartım çalışmıyor. Banka kartı çıkarana kadar zor durumda kalacağım. Benim gibi birçok arkadaşım da aynı durumda.

FONLAR TEMİNAT ALTINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı ve ayrıntıların şirket tarafından duyurulacağı bildirildi. Ayrıca, 6493 sayılı Kanun'un 22. maddesi gereği, ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında teminat altında olduğu vurgulandı.