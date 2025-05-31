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Meteoroloji'den Uyarı! Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Marmara'da ise kuzeyden esen rüzgarlar saatte 50 km'ye ulaşacak. Ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 07:57, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 07:48
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Meteoroloji'den Uyarı! Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin ve Adana'nın batısı hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğu kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

  • Yağışların Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

  • Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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