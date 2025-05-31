AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hükümetin planladığı adımlar, 40 yıl sonra terörün pençesinden kurtulacak olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir heyecan yarattı. Bu süreç, bölge halkı tarafından umutla karşılanırken, sahadaki AK Partili milletvekilleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Milletvekilleri, bölgeye giderek halkın taleplerini dinliyor ve not alıyor.

Bölgedeki Heyecan ve Sürecin Takibi

Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; sahada yapılan görüşmelerde, vatandaşların süreçten beklentileri ve önerileri öne çıkıyor. Milletvekilleri, kendilerine ulaşan görüş, öneri, talep ve eleştirileri AK Parti Genel Merkezi'ne iletiyor. Bu sayede, bölgedeki gelişmeler ve halkın nabzı doğrudan merkeze aktarılmış oluyor.

Sahadan Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi

Sahadan toplanan veriler tasnif edilerek rapor haline getirilecek.

Hazırlanan raporlar, hükümetin atacağı adımlar için yol gösterici olacak.

Bölge halkının talepleri dikkate alınarak yeni politikalar geliştirilecek.

Bu süreçte, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için atılan adımların bölgeye olumlu yansımaları bekleniyor.



