Emekli bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemelerinde tarih netleşti. Emeklilere müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında, şunları kaydetti: "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
4 BİN LİRA YATIRILACAK
Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban
Bayramı öncesinde de yine 4 bin liralık ödeme yapılacak. Işıkhan açıklamasında,
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde
31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin
emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını
diliyorum" dedi. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57.4 milyar TL bayram
ikramiyesi ödemesi gerçekleştirileceğini belirten Işıkhan, ödeme tarihleri hakkında
şu bilgileri verdi:
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri
31 Mayıs tarihinde,
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.