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Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada İstanbul 9. İdare mahkemesi oy çokluğu ile Ahmet Özer için AYM'ye başvuru kararı aldı. Karara bir mahkeme üyesi ise karşı oy kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 08:42, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 08:45
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Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaparak aday gösterdiği Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştır. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada dikkat çekici bir karara imza atmıştır.

Oy Çokluğu ile AYM'ye Başvuru Kararı

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu'nun kayyum ile ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşüne vararak, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştur. Mahkeme Başkanı Nihat Toktaş ve Mahkeme üyesi Hakim Bahar Ergenç Can'ın oyları ile iptal başvurusu yapılırken, Mahkeme Üyesi Hakim Fatih Öztürk ise karara itiraz ederek karşı oy kullanmıştır.

AYM'nin Vereceği Kararın Önemi

Başvurunun ardından gözler artık AYM'nin vereceği karara çevrilmiştir. AYM'nin bu konuda vereceği karar, terörle mücadele açısından kritik öneme sahiptir. Eğer AYM, söz konusu düzenlemeyi iptal ederse ve yeni bir düzenleme yapılmazsa, terör suçundan soruşturma geçiren ya da hüküm giyen belediye başkanlarının yerine kayyum atanması uygulaması sona erebilir.

  • Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi kuralına rağmen, mahkemeler devam eden davalarda iptal kararı doğrultusunda karar alabilir.
  • Böylece kayyum atama işlemleri de iptal edilebilecektir.


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