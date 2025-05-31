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Kendi rekorunu kırdı! Vali Çiftçi'den 43. kez kan bağışı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" kan bağışı kampanyasında kendi rekorunu yenileyerek 43. kez kan bağışında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 09:32, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 09:33
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Kendi rekorunu kırdı! Vali Çiftçi'den 43. kez kan bağışı

Vali Çiftçi, Pasinler İlçesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli programlara katıldı. İlk olarak, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun Mayıs Ayı Toplantısı'na başkanlık eden Vali Çiftçi, sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları ve Pasinler'de kurulması planlanan hayvan bakımevi için belirlenen alanın uygunluğu gibi önemli konuları değerlendirdi.

Toplantının ardından Erzurum Valiliği himayesinde; Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediye Başkanlığı ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" Kan Bağışı Kampanyası'na katılan Vali Mustafa Çiftçi, 43. kez kan bağışında bulunarak kendi rekorunu yeniledi. Kampanyaya vatandaşların ilgisi büyük olurken, etkinlik alanında çocuklara özel müzik dinletisi, yüz boyama ve palyaço gösterileri gibi renkli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezi Ziyareti

Kan bağışının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezde sunulan eğitim destek hizmetlerini yerinde değerlendiren Vali Çiftçi, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet etti.

Kale Blok Bims Üretim Tesisleri İncelemesi

Ziyaret programı kapsamında Vali Çiftçi, Kale Blok Bims Üretim Tesisleri'ni de gezdi. Firma yetkililerinden fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi'ye, Kaleblok Bims Hafif Yapı Elemanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver eşlik etti. Tanrıver, 2005 yılında kurulan tesisin 250.000 m² alan üzerinde faaliyet gösterdiğini ve ürünlerinin 15 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Üretim Portföyü ve Standartlar

  • Bims bloklar
  • Asmolen bloklar
  • Dolu plakalar
  • Perlit ürünleri
  • Yapı kimyasalları

Üretimin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde tam otomatik sistemlerle gerçekleştirildiği ifade edildi.


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