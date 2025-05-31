Her gün işe gider gibi hırsızlık yapıp, 140 ayrı suçtan 20 milyonluk vurgun yaptı

Olay, Denizli'nin Tavas İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesinde bir evde yaptığı son hırsızlık olayı ile, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibine takılan şüpheli Şükrü A. hakkında yapılan incelemelerde dedektifleri bile şaşkına çeviren olaylar ortaya çıktı. Şükrü A.'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 Tarihine kadar olan 7 aylık geçmiş olaylarını mercek altına alan JASAT ekipleri şahısın 7 ayda 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Özellikle eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında soygun yapan Şükrü A. fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ve bina fabrika içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldı. Olaydan habersiz fabrika yetkililerinin fabrikaya kontrol amaçlı geldiklerinde bomboş bina ile karşılaştılar. yaptığı hırsızları kiraladığı araçlarla yaptığı tespit edilen Şükrü A'nın 7 ayda ay da yaptığı 140 soygundan 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla göz altına alınan Şükrü A. karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şükrü A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüpheli Şükrü A.'nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi konulardan 8 adet sabıka kaydının olduğu ifade edildi.