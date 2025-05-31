Reklamcı Eyüp Subaşı rüşvet ağını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) saran yolsuzluk ağı çözülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı soruşturma kapsamında reklamcı Eyüp Subaşı etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuklandıktan sonra 2 kez ifade veren ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şüpheli iş insanı Eyüp Subaşı, 2020 yılı başlarında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a elden 5'er milyon lira (o dönem 850 bin dolar) verdiğini, Murat Ongun'un da kendisinden Ekim 2021'de 100 milyon lira (o dönem 12 milyon dolar) istediğini anlattı.

KAFA KOPARAN 'KELEŞ' CİRONUN YÜZDE 10'UNU İSTEDİ

İmamoğlu'nun ekibindeki "kafa koparan" lakaplı Fatih Keleş'le 2014'te tanıştığı bilgisini veren Subaşı, Keleş'in de kendisini Ekram İmamoğlu ile tanıştırdığını söyledi. Subaşı, İmamoğlu'nun bu görüşmede "Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş'le yönetebilirsiniz" dediğini ifade etti. 2019'daki seçimde Keleş'i arayıp İmamoğlu'nun seçim çalışmaları ve reklam işlerini almak isteyen Subaşı, Keleş'in teklifi kabul ettiğini ve cironun yüzde 10'unu elden nakit olarak istediğini belirtti.

PARAYI DOLABA KOYDU ÇANTAYLA GÖTÜRDÜ

Subaşı, 2020 başlarındaki ihale sürecinde yaptığı cironun hak ediş ve ödemelere tekabül eden kısmının yüzde 10'unu Genç Popülist Medya şirketinden nakit çekip Florya'daki başkanlık konutunda bulunan çalışma ofisinde Fatih Keleş'e verdiğini söyledi: "Parça parça olmak üzere farklı tarihlerde toplamda 8-10 defa 5 milyon lira (850 bin dolar) civarı parayı elden teslim ettim. Ofis içinde kasa yoktu. Parayı dolaba koyar veya sırt çantasıyla götürürdü. Fatih Keleş, bana bu nakit para alımından bizzat Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi olduğunu söylerdi."

5 MİLYON NAKİT GETİR, İŞ SENİN

Eyüp Subaşı, Şubat 2020'de de Ertan Yıldız'a 5 milyon lira verdiğini anlattı: "Metro istasyonlarındaki reklam alanlarıyla ilgili 14 Şubat 2020'de ihale yapıldı. Ertan Yıldız'a işi yapmak istediğimi söyledim. Yıldız işi bana verebileceğini fakat açıktan kendisine 5 milyon lira (850 bin dolar) nakit vermem, işin bir kısmını da kendi şirketi Anatolia Sign ile yapmam gerektiğini söyledi. Elden 5 milyon lirayı bir otoparkta Yıldız'a verdim. Anatolia Sign isimli şirketin hesabına da yapılacak imalatlara mahsuben 40 milyon lira gönderdim."

DEVRETMEZSEN 100 MİLYON LİRA VER

İlerleyen süreçte Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "Eyüp Bey, sadece kendi yapımızı inşa edeceğiz, yeni dönemde seninle çalışmayı düşünmüyoruz" dedikten sonra elindeki işi Reklamist firmasına devrettiğini kaydeden Subaşı, bu işin 10 gün sonra İlbak'lara verildiğini anlattı. Subaşı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun'un bu süreçte eğer işe devam etmek istiyorsa 100 milyon lira vermesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Subaşı, reklam alanlarının Reklamist'e devri konusunda Eylül 2021'de Fatih Keleş'in ofisinde Tuncay Yılmaz'la toplandıklarını anlattı:

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE

"Keleş bana, 'Bundan sonra dijital reklam alanlarıyla ilgili çalışmayı Murat Ongun yönetecek, aldığın işe Murat Ongun ortak olmak istiyor.

Ya onu da ortak edeceksin ya da ona devret' dedi. Tuncay Yılmaz'a bu konudan İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığını sordum, 'Bilgisi dahilinde' dedi. Ekim 2021'de Reklamist'te toplandık. Ongun ve Yılmaz 'Eğer bu reklam işini devretmek istemiyorsan peşin olarak elden 100 milyon lira (12 milyon dolar) ödemen gerek' dedi. 100 milyon lirayı 1 yıl sonra veya 15 ay taksitle ödeyebileceğimi söyleyince de kabul etmediler."

Rüşvet havuzunun adı: Sistem

Devir sürecinde baskı gördüğünü, Murat Ongun'la birkaç kez tartıştıklarını anlatan Subaşı, "Akabinde belediye ve iştirakleriyle alakalı hiçbir yerden reklam izni alamaz hale geldim. Mecidiyeköy'deki mevcut büyük cam cepheli binamızın reklam iznini iptal ettiler, bazı parapetlerimi de indirdiler. Böylece Murat Ongun, sisteme düzenli gelir sağlayan bir mekanizmayı kurmuş oldu" dedi. Subaşı, "sistem" diye tabir edilen oluşumu şu sözlerle anlattı: "İmamoğlu'nun danışmanları ile bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'sistem' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Bu oluşumun amacı, İmamoğlu'na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır."