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ESK, kurban pazarlarında satılamayan hayvanları satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını belirterek, "Yetiştiricilerimizin emekleri bizim için çok önemli, onların maliyetleri gözetilerek alım fiyatları belirlenecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 11:16, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 11:17
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ESK, kurban pazarlarında satılamayan hayvanları satın alacak

Yumaklı, AA muhabirine, bu yıl kurbanlık arzında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Geçen yıl satışı yapılan kurbanlıklara göre yaklaşık yüzde 58 daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak arz edildiğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşların kurban satış yerlerinde istedikleri kurbanlığa ulaşabileceklerini dile getirdi.

Yumaklı, kurban satışları ve hareketlerinde tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, denetimlerde hem tüketiciyi hem de üreticiyi gözettiklerini bildirdi.

Üreticilerin kurbanlık hayvanları satışa hazırlarken büyük emek verdiğine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, ESK tarafından satın alınacak. Yetiştiricilerimizin emekleri bizim için çok önemli, onların maliyetleri gözetilerek alım fiyatları belirlenecek. Alımlar için yapılacak başvurularda, hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazaryeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak. Yetiştiriciler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirebilecekler."

Yumaklı, ilgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanların, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda karkas et olarak satın alınacağı bilgisini verdi.

- Takip ve denetim dijital uygulamalarla yapılıyor

"Tarım Cebimde" uygulamasının vatandaşlara kurban alırken kolaylık sağladığını vurgulayan Yumaklı, uygulama sayesinde kurbanlık almak isteyenlerin kısa sürede hayvanların yaşını, cinsini ve ırkını öğrenilebileceğini ifade etti.

Yumaklı, kurbanlık sevkiyatlarında vize uygulamasının devrede olduğunu belirterek, bir kurbanı başka bir ile götürmek isteyen yetiştiricilerin, kayıt altına alınarak denetlendiğini sözlerine ekledi.

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