Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?

Ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziran ayında da devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıda, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisan ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatı ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı gün TÜİK, 2024 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak. 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı.

Enflasyon ve Sanayi Üretim Verileri

TÜİK, 3 Haziran'da mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

10 Haziran: Haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklanacak.

Haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklanacak. 12 Haziran: Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri paylaşılacak. Martta sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri paylaşılacak. Martta sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. 19 Haziran: Mayıs ayı konut satış istatistikleri duyurulacak. Türkiye genelinde konut satış sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaştı.

Mayıs ayı konut satış istatistikleri duyurulacak. Türkiye genelinde konut satış sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaştı. 27 Haziran: Ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistikleri açıklanacak.

Ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistikleri açıklanacak. Ay sonu: Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyat endeksi ve iş gücü istatistikleri paylaşılacak. Türkiye'de işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6'ya yükselirken, genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 15,7 oldu.

Piyasaların Gözü Faiz Kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da yapılacak ve piyasaların gözü PPK'dan çıkacak faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak açıklamıştı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir." değerlendirmesi yapılmıştı.

EKK'nin Erzurum'da Toplanması Bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantıları Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilirken, bu toplantılarla eş zamanlı tanıtılan bölgesel kalkınma planlarıyla kentlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda EKK'nin haziranda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum'da toplanması planlanıyor. Bugüne kadar Şanlıurfa, Konya ve Giresun'da yapılan toplantılarla GAP, KOP ve DOKAP eylem planlarına yönelik bilgilendirme yapılırken, Erzurum'da da Doğu Anadolu Projesi'nin (DAP) bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.



