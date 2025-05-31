Van'da feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net