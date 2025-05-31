76 yıl sonra gelen mezuniyet: Hayaller üniversite mezuniyet kortejinde gerçek oldu

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde kalan 20 yaşlı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir yıl boyunca düzenlenen 30 farklı alanda sağlıklı yaş alma atölyeleri ile buluştu. 30 hafta boyunca, haftada 4'er saat süren eğitimler sonunda yaşlılar, hem kendilerini geliştirdi hem de hayatları boyunca erteledikleri hayallerine kavuştu.

Bu özel eğitim süreci, "MAKÜ Yaşam Hayalleri Gerçekleştiriyor" projesi ile devam etti. Proje ile huzurevinde kalan hayatlarında yapmak isteyip de yapamadığı, içlerinde uhde kalan hayallerinin gerçekleştirilmesi amaçlandı. Daha önce hiç evlenmeyen 69 yaşındaki Emine Gülay'ın kına gecesi hayali ve 92 yaşındaki Rabia Obut'un sinemaya gitme arzusu hayata geçirilirken, şimdi de 76 yaşındaki Ali Çelik'in ve diğer 19 yaşlının "mezun olma ve kep atma" hayali gerçekleştirildi.

Dün düzenlenen mezuniyet töreninde, huzurevi sakinleri üniversite öğrencileriyle birlikte kortejin en önünde yürüyerek büyük alkış topladı. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla gençlere örnek olan yaşlılar, okumanın yaşının olmadığını herkese gösterdi.

Mezuniyet töreninde çocuklarının mezuniyetini izlemeye gelen aileler de yaşlılara büyük destek verdi. Coşku içinde alkışlanan yaşlıların yüzündeki mutluluk, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık"

Mezuniyet töreni hakkında konuşan MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin; "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yaş almış büyüklerimizle Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde son bir yıl içerisinde Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerimizle 30 farklı eğitim ve sağlıklı yaş alma atölyesi gerçekleştirdik. Bu süreçte yaş almış büyüklerimizle birbirimizi daha iyi tanıdık ve içlerinde kalan, gerçekleştiremedikleri hayalleri olduğunu gördük. Biz de bu hayalleri gerçekleştirmek için bugün yola çıktık. "MAKÜ Yaşam Hayalleri Gerçekleştiriyor" projesi de bu şekilde doğdu. Birçoğunun eğitim hayatının yarıda kaldığını ya da hiç okula gidemediklerini, mezuniyet heyecanını hiç yaşayamadıklarını öğrendik. Biz de dedik ki aslında bugün bizim ana mezuniyetimiz de kortejin en önünde yürümeyi bizim büyüklerimiz hak ediyor. MAKÜ ailesi olarak bu mezuniyeti kendi çocuklarının okuması için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yapan ama kendi hiç mezuniyet heyecanı yaşamamış tüm büyüklerimize armağan ediyoruz" dedi.

"En büyük hayalimi gerçekleştirdim"

Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde yaşayan ve çocukluğunda maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kaldığı için hep içinde ukde kalan 76 yaşındaki Ali Çelik, en büyük hayallerinden birinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdiği konuşmasında; "Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de yaşıyordum. Şimdi huzurevine geldim huzurevinde yaşıyorum. İlkokulu köyde bitirdim. Daha sonra Burdur'da o zamanlar erkek Sanat Okulu vardı oraya başladım. Çok okumak isterdim ama maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım ve ikinci sınıfta okulu bıraktım. Ama şimdi Hayat Üniversitesi'ni bitirdim. Çok şükür bu günleri de gördüm, çok memnunum. Allah bugünleri de gösterdi. Huzurevindeki arkadaşlarımda benimle aynı duyguları yaşıyor. Hepimiz iyiyiz yani çok mutluyuz. Okumanın yaşı yoktur tabii ama bizler de geçti artık" ifadelerini kullandı.

"İlkokul mezunuydum, şimdi üniversite mezunuyum"

Yine Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde kalan ve yaş alma atölyesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşayan 77 yaşındaki Ramazan Candan ise; "Çok heyecanlıyım. Bugün diplomamızı alacağız. Dört çocuk sahibiyim. Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde doğup büyüdüm. İzmir'de 50 sene kaldım. Şu anda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun oluyorum. Onun için çok mutluyum. İlkokul mezunuydum şimdi üniversite mezunu oluyorum inşallah" diye konuştu.