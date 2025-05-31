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Avcılar Belediyesi'nde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Başkan Çaykara'nın evi ve belediye binasında arama yapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 13:12, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 13:13
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Avcılar Belediyesi'nde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da yer aldı. Sabah saatlerinde Utku Caner Çaykara'nın evi ve Avcılar Belediye Binası'nda eş zamanlı arama yapıldı. Belediye binasında arama yapılırken, Çevik Kuvvet ekibi de bina önünde önlem aldı. Belediye yöneticilerinin yukarı çıkmasına arama süresinde izin verilmedi. Görevlilerin yaklaşık 1 saat süren aramasının ardından belediye önünde açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, görevlilerin yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını söyledi.

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