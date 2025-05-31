Yerli Zeka Ölçeğiyle BİLSEM'lere Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BİLSEM'lerde çocuklara sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerin yardımcı olduğunu belirtti. BİLSEM'ler bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Van'daki programları kapsamında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, ardından Bilim Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkmayı bir onur meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Van'da Eğitimde Büyük Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi hayatının en önemli konusu olarak gördüğünü vurgulayan Tekin, başbakan olduğu günden itibaren eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koyduğunu söyledi. O güne kadar olmayan bir uygulama ile genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirdiğini ve bunun sonuçlarının görüldüğünü belirtti.

Öğrenci ve Öğretmen Sayısında Artış

Van'da 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200 bin öğrenci olduğunu hatırlatan Tekin, bu sayının şu an yüzde 50 artarak 300 bine ulaştığını ifade etti. O dönemde 3 bin 823 derslik bulunurken, bugün bu sayının 12 bin 836'ya çıktığını belirtti. Yaklaşık 22-23 yıl önce 6 bin 83 öğretmen görev yaparken, bugün bu sayı 18 bin 548'e yükseldi.

Dünya Standartlarında Eğitim Altyapısı

Tekin, eğitim alanındaki çalışmalarla dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiklerini belirtti. OECD ve UNDP raporlarında Türkiye'nin istikrarlı biçimde yükseliş gösteren tek ülke olduğunun altını çizdi. UNDP raporunda ise Türkiye'nin bütün dersliklerinde etkileşimli tahta ve internet erişimi olan neredeyse tek ülke olduğu vurgulandı.

Bilim Sanat Merkezlerinde Yenilikler

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM), çocukların yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için okul dışı zamanlarda eğitim alabildikleri ortamlar sunuyor. Öğrenci alımları zeka testi ile yapılıyor. TÜBİTAK'la başlatılan projede, dünyadaki en büyük örneklem kapasitesine sahip 3-22 yaş arası çocukların ilgi, yetenek ve becerilerini ölçebilecek yerli bir zeka ölçeği geliştirildi.

BİLSEM'lere bu ölçekle öğrenci alımı başladı.

BİLSEM'lerde sanat dışında yazılım, kodlama gibi alanlarda da eğitim veriliyor.

BİLSEM'e devam eden çocuklar geleceğin kuşaklarını oluşturuyor.

Van'da Eğitim Yatırımları

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da eğitim adına çok güzel işler yapıldığını belirtti. Son üç yılda 246 okul yapıldığını ve eylülde hepsinin açılacağını söyledi. Yaklaşık 15 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Hafta sonları öğretmenler öğrencilerle birlikte çalışıyor ve 15 bin öğrenci lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Okullarda 100 kültür sanat odası oluşturuldu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bilim Sanat Merkezi'ndeki derslikler gezildi, bir öğrencinin doğum günü kutlandı ve pasta kesildi. Tekin, daha sonra Van Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu'nun seslendirdiği türküleri dinledi. Açılışa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri katıldı.



