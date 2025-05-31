Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibinin savcı şifrelerini kullanarak usulsüz KYOK kararları verdiğini ortaya çıkardı. Sahte delillerle oluşturulan kararlar ve UYAP manipülasyonları sonucu çok sayıda şüpheli hakkındaki işlemlerin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli
bir zabıt katibinin, savcıların bilgisi ve onayı dışında usulsüz adli işlemler
gerçekleştirdiğini tespit etti. Soruşturma, katibin eşi Z.E.'nin 1 Aralık 2023
tarihinde yaptığı şikayet üzerine başlatıldı. Katibin bazı dosyaları maddi menfaat
karşılığında takip ettiği ve hukuka aykırı KYOK kararları alınmasını sağladığı
iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma, büyük bir yolsuzluk zincirini
gün yüzüne çıkardı.
KYOK kararlarını savcı şifresiyle kendisi vermiş
Soruşturmada elde edilen MASAK raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları,
noter evrakları ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, zabıt katibinin görev
yaptığı dönemde birçok dosyada sahte KYOK kararları oluşturduğu tespit edildi.
Katibin, savcıların şifrelerini izinsiz şekilde kullanarak dosyaları incelemeden
doğrudan karar verdiği ve UYAP kayıtlarını bu doğrultuda manipüle ettiği ortaya
çıktı.
Bazı dosyalarda ise yakalama kararı bulunan şüpheliler hakkında, ikiz dosyalar
oluşturulmak suretiyle KYOK kararlarının temin edildiği, diğerlerinde ise sahte
suç duyuruları ve sahte belgelerle dosya yaratıldığı, delillerin UYAP'tan gizlendiği
belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı: Maddi gerçek açığa çıkarıldı
Şüpheli zabıt katibi ifadesinde, işlemleri Cumhuriyet savcılarının haberi olmadan
gerçekleştirdiğini ve belgeleri baştan sona kendisinin oluşturduğunu ikrar etti.
Hatta savcıların denetim yetkisini bertaraf etmek için karar içeriğiyle uyumlu
sahte belgeler hazırladığını da kabul etti. LOG kayıtları ve işlem kütükleri
incelendiğinde, katibin şahsi işlemlerinde dahi savcılara ait UYAP rollerini
kullandığı saptandı.
Başsavcılık, bugüne kadar tespiti yapılan tüm sahte kararların iptal edildiğini, gereğinin derhal yerine getirildiğini ve kamu zararının önüne geçildiğini açıkladı. Olayla bağlantısı olan diğer kişilere yönelik soruşturmanın ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.