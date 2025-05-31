Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Ehliyet Yenilemede Son Fırsat: 15 TL'den 7.438 TL'ye Çıkacak
Ehliyet Yenilemede Son Fırsat: 15 TL'den 7.438 TL'ye Çıkacak
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibinin savcı şifrelerini kullanarak usulsüz KYOK kararları verdiğini ortaya çıkardı. Sahte delillerle oluşturulan kararlar ve UYAP manipülasyonları sonucu çok sayıda şüpheli hakkındaki işlemlerin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 14:38, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 14:39
Yazdır
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli bir zabıt katibinin, savcıların bilgisi ve onayı dışında usulsüz adli işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti. Soruşturma, katibin eşi Z.E.'nin 1 Aralık 2023 tarihinde yaptığı şikayet üzerine başlatıldı. Katibin bazı dosyaları maddi menfaat karşılığında takip ettiği ve hukuka aykırı KYOK kararları alınmasını sağladığı iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma, büyük bir yolsuzluk zincirini gün yüzüne çıkardı.

KYOK kararlarını savcı şifresiyle kendisi vermiş

Soruşturmada elde edilen MASAK raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları, noter evrakları ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, zabıt katibinin görev yaptığı dönemde birçok dosyada sahte KYOK kararları oluşturduğu tespit edildi. Katibin, savcıların şifrelerini izinsiz şekilde kullanarak dosyaları incelemeden doğrudan karar verdiği ve UYAP kayıtlarını bu doğrultuda manipüle ettiği ortaya çıktı.

Bazı dosyalarda ise yakalama kararı bulunan şüpheliler hakkında, ikiz dosyalar oluşturulmak suretiyle KYOK kararlarının temin edildiği, diğerlerinde ise sahte suç duyuruları ve sahte belgelerle dosya yaratıldığı, delillerin UYAP'tan gizlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı: Maddi gerçek açığa çıkarıldı

Şüpheli zabıt katibi ifadesinde, işlemleri Cumhuriyet savcılarının haberi olmadan gerçekleştirdiğini ve belgeleri baştan sona kendisinin oluşturduğunu ikrar etti. Hatta savcıların denetim yetkisini bertaraf etmek için karar içeriğiyle uyumlu sahte belgeler hazırladığını da kabul etti. LOG kayıtları ve işlem kütükleri incelendiğinde, katibin şahsi işlemlerinde dahi savcılara ait UYAP rollerini kullandığı saptandı.

Başsavcılık, bugüne kadar tespiti yapılan tüm sahte kararların iptal edildiğini, gereğinin derhal yerine getirildiğini ve kamu zararının önüne geçildiğini açıkladı. Olayla bağlantısı olan diğer kişilere yönelik soruşturmanın ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber