Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli bir zabıt katibinin, savcıların bilgisi ve onayı dışında usulsüz adli işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti. Soruşturma, katibin eşi Z.E.'nin 1 Aralık 2023 tarihinde yaptığı şikayet üzerine başlatıldı. Katibin bazı dosyaları maddi menfaat karşılığında takip ettiği ve hukuka aykırı KYOK kararları alınmasını sağladığı iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma, büyük bir yolsuzluk zincirini gün yüzüne çıkardı.



KYOK kararlarını savcı şifresiyle kendisi vermiş



Soruşturmada elde edilen MASAK raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları, noter evrakları ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, zabıt katibinin görev yaptığı dönemde birçok dosyada sahte KYOK kararları oluşturduğu tespit edildi. Katibin, savcıların şifrelerini izinsiz şekilde kullanarak dosyaları incelemeden doğrudan karar verdiği ve UYAP kayıtlarını bu doğrultuda manipüle ettiği ortaya çıktı.



Bazı dosyalarda ise yakalama kararı bulunan şüpheliler hakkında, ikiz dosyalar oluşturulmak suretiyle KYOK kararlarının temin edildiği, diğerlerinde ise sahte suç duyuruları ve sahte belgelerle dosya yaratıldığı, delillerin UYAP'tan gizlendiği belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı: Maddi gerçek açığa çıkarıldı



Şüpheli zabıt katibi ifadesinde, işlemleri Cumhuriyet savcılarının haberi olmadan gerçekleştirdiğini ve belgeleri baştan sona kendisinin oluşturduğunu ikrar etti. Hatta savcıların denetim yetkisini bertaraf etmek için karar içeriğiyle uyumlu sahte belgeler hazırladığını da kabul etti. LOG kayıtları ve işlem kütükleri incelendiğinde, katibin şahsi işlemlerinde dahi savcılara ait UYAP rollerini kullandığı saptandı.



Başsavcılık, bugüne kadar tespiti yapılan tüm sahte kararların iptal edildiğini, gereğinin derhal yerine getirildiğini ve kamu zararının önüne geçildiğini açıkladı. Olayla bağlantısı olan diğer kişilere yönelik soruşturmanın ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.