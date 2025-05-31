Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam
Galatasaray'da üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesi revize edilerek, ücretine yüzde 65 zam yapılacak.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 15:42, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 15:43
Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan ücretin gözden geçirileceği ve başarılı çalıştırıcının maaşına zam yapılacağı iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan Buruk'un ücretinin revize edilerek 4 milyon euroya (Yaklaşık 180 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi.
Sezon başında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk'un ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. Yeni revizeyle birlikte güncel ücret yaklaşık yüzde 60-65 bandında zamlanmış olacak.
Sarı kırmızılılarda 150 maça çıkan Buruk, 2.35 başarı ortalaması elde etmişti.
51 yaşındaki çalıştırıcının 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.