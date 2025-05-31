Şanlıurfa'da Personel Alımında Şeffaflık Uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Şanlıurfa'da Personel Alımında Şeffaflık Uygulaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde personel alımları kura ile yapıldı. ŞUSKİ için 10 elektrik ustası adil şekilde seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 15:54, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 15:56
Yazdır
Şanlıurfa'da Personel Alımında Şeffaflık Uygulaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde personel alımları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kura yöntemiyle gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son olarak, ŞUSKİ bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 10 elektrik ustası, kura yöntemiyle belirlendi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şanbel Enerji A.Ş. üzerinden yapılacak istihdam için toplam 142 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların ardından 115 aday mülakata çağrıldı ve teknik yeterlilik ile evrak uygunluğu açısından yapılan değerlendirme sonucu 49 aday kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Kura Çekimi ve Katılımcılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen kura çekimi programına Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, belediye yetkilileri ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura Öncesi Açıklamalar

Kura öncesi konuşan Başkan Gülpınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren istihdamda adalet ve fırsat eşitliğini öncelediklerini belirterek, "Kayırma veya adaletsizlik gibi iddiaların önüne geçmek amacıyla işe alımlarda tamamen şeffaf ve izlenebilir bir yöntem olan kura sistemini uyguluyoruz" dedi.

Şeffaflık ve Kamuoyu Takdiri

Personel alımlarındaki şeffaf yaklaşımın kamuoyunca takdirle karşılandığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, herkesin hakkını koruyarak bu süreci yönetiyoruz. Ne yazık ki Urfa'da, sayıca az da olsa, bu şeffaflığı gölgelemeye çalışan bir güruh bulunuyor. Ancak biz bu tür mesnetsiz söylemlere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Alımlar bundan sonra da aynı şeffaflıkla sürdürülecek" diye konuştu.

Kura Sonuçları ve Sonraki Süreç

  • Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.
  • Başkan Gülpınar ve başvuru yapan adaylar, üzerinde isimlerin yazılı olduğu kağıtları tek tek kavanozdan çekerek 10 asil ve 10 yedek personeli belirledi.
  • Kura sonucu belirlenen 10 elektrik ustası, gerekli evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) bünyesinde göreve başlayacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber