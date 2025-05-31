Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ve 77 metre uzunluğundaki yeni hava trafik kontrol kulesi inşaatında sona gelindiğini duyurdu.

Yazılı açıklamasında projeyi yerinde incelediğini belirten Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki artan uçak ve yolcu trafiğine karşılık verebilmek amacıyla 2023 yılında başlatılan modernizasyon çalışmalarının iki etap halinde planlandığını hatırlattı.

Birinci etapta pist ve kule inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona ulaşacağını vurguladı.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır bir havalimanına kavuşması için başlattığımız çalışmalarda önemli aşama kaydettik. Esenboğa Havalimanı'nı, ülkemizin en modern havacılık tesislerinden biri haline getireceğiz."