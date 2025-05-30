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Fuat Oktay'dan Çamlıdere'ye Önemli Ziyaret

1'inci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay Çamlıdere'yi ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 16:40, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 17:06
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Fuat Oktay'dan Çamlıdere'ye Önemli Ziyaret

Ziyaret sırasında, Çamlıdere Kaymakamı Soner Erol ve Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan da kendisine eşlik etti.

Kaymakam ve belediye başkanı tarafından, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a ilçedeki son durum hakkında bilgilendirme yapıldı ve mevcut sorunlar ile talepler aktarıldı. Oktay, kendisine iletilen tüm talep, dilek, sorun ve önerileri dikkatlice dinleyerek notlar aldı. Bu konulara yönelik yapılması gereken çalışmalara destek olacağını belirten Oktay, süreçlerin takipçisi olacağının da altını çizdi.

'Şeyh Ali Semerkandi Türbesine Ziyaret'

Fuat Oktay, ilçedeki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti ve türbe çevresindeki esnafa "hayırlı işler" dileyerek sorun ve taleplerini dinledi. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Oktay'ın bir sonraki durağı Çamlıdere AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Burada parti yetkililerinden bilgi alan ve talepleri dinleyen Oktay, gelen vatandaşları da dinledi. Çamlıdere merkezindeki pazar yerini ve dükkanları gezen Oktay, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Küçük bir çocuğun oyuncak silah aldığını gören Oktay, çocuğu sevdikten sonra onu ikna edip silahı geri verdirdi ve miniğe top ile diğer oyuncaklardan hediye etti. Girdiği bir kahvehanede çay eşliğinde gündeme dair sohbet yapan Oktay, son olarak Çamlıdere Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek bölgedeki muhtarlarla görüşüp mevcut durum, talep ve sorunlarını dinledi.

'İlçenin Sorunları Hakkında Muhtarlarla Görüştü!

Sosyal Medya Paylaşımı ve Mesajları

'Çözüm Odaklı İstişarelerde Bulunduk' başlığıyla sosyal medya paylaşımında bulunan Fuat Oktay, şu ifadelere yer verdi:

  • "Başkentimizin tabiatla iç içe yaşayan nadide ilçelerinden Çamlıdere'deyiz. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Ankara Çamlıdere'de irfan ve hikmetle insan yetiştiren büyük veli Ali Semerkandi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek, manevi ikliminde dua ettik.
  • Çamlıdere'de manevi iklimi soluduğumuz türbe ziyaretimizin ardından, türbe çevresindeki çalışkan ve gönlü zengin esnaflarımızla bir araya geldik. Kapılarını ve yüreklerini samimiyetle açarak bizlerle sohbet eden kardeşlerimiz dualarıyla yolumuza güç, gönlümüze huzur kattı.
  • AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığı'mızı ziyaret ederek kıymetli dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çamlıdere'nin samimi ve vefakar teşkilat ruhuyla, Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin.
  • Çamlıdere'mizin bereketli pazar yerinde ve çarşı esnafımızla gönülden gönüle bağ kurduk. Emekle yoğrulan tezgahları, samimiyetle açılan kapıları ziyaret ettik, esnaf kardeşlerimizin taleplerini dinledik, dualarını aldık.
  • İlçemizin kanaat önderleri olan muhtarlarımızla bir araya geldik. Sahadan gelen bilgileri not ettik, çözüm odaklı istişarelerde bulunduk. Alın teriyle, helal kazancıyla memleketine katkı sunan her bir esnafımıza bereketli işler, hayırlı kazançlar diliyorum."

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