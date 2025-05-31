Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, MHRS sisteminin tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir ulusal proje olduğu vurgulandı.

"Hiçbir Ayrım Gözetilmiyor"

Açıklamada, "MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

"Amaç, Hizmetin Etkin Sunulması"

Bazı hastanelerin MHRS sistemine eklediği açıklamaların, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesi amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bu uygulama bir kısıtlama ya da kural değildir. Her branş ve muayene odasının koşulları farklılık gösterebilir. Bu uygulamalar; gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulması amacıyla yapılmaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu uygulamanın yalnızca jinekoloji branşına özgü olmadığını, birçok branş için benzer açıklayıcı bilgiler verildiğini ve bunların hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmeyi amaçladığını belirtti.