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Özgür Özel: Eğer kasadan bir lira çıkmışsa siyaseti bırakıyorum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitinginin ardından İstanbul'a geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde konuşan Özel, İBB'ye yönelik devam eden ve bu sabah aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 21:00, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 21:01
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Özgür Özel: Eğer kasadan bir lira çıkmışsa siyaseti bırakıyorum!

Düzce'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gaziosmanpaşa'nın tüm siyasi görüşlerden seçtiğinin arkasında duran, oyunun arkasında duran, genç belediye başkanının arkasında duran dürüst, namuslu, cesur insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün ilk değil belli ki son da olmayacak. Tam 213 gündür yani Esenyurt Belediyemize, CHP'nin elinden seçimle alamadıkları, kayyum atamak için giriştikleri ilk kumpastan başlayarak bugüne kadar belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve İstanbul'un son 6 yılda 3 kez üst üste seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan kumpasın devamındayız."

"Eğer 1 lira çıkmışsa siyaseti bırakırım"

"Gaziosmanpaşa'yı da CHP mi kazanacak dediği birilerinin küçümsediği süreçte seçimleri kazanmış, buna inanamayanların itirazları ile mücadele sonucu Gaziosmanpaşa'nın iradesine sahip çıkıp mazbatasını almışız. Kazanamadığı belediyeyi kayyum ve iftira ile elde etmeye çalışan bir anlayışın kötülükleri ile mücadele etmeye çalışıyoruz.

Hakan Başkanı bugün evinden aldılar, bir şey yok. Her belediyede kasa olur, burada da var. İnternetten buldukları görüntüler ile haber yaptılar. Kasadan çıkan belediyenin mührü ve önceki belediye döneminden kalma hard disk. Bir kuruş para yok. TRT Genel Müdürüne, o görüntüleri yayınlayanlara sesleniyorum. Eğer orada 1 lira çıkmışsa ben bugün siyaseti bırakıyorum."

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