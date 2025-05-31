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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dev Final: PSG 2-0 Önde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya ekibi Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 22:22, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 22:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dev Final: PSG 2-0 Önde

GÜNCEL SKOR: PSG 2-0 INTER

12' Gol. PSG 1-0 Inter (Hakimi)

Dakika 20 (D. Doue) PSG: 2 - İnter:0

PSG 12 dakikada 2 gol buldu

1' Maç başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 70. sezonun final heyecanı yaşanıyor.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğini yaptığı final müsabakasında karşı karşıya geliyor.

MAÇIN HAKEMİ ROMANYA'DAN

TSİ 22.00'de başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor.

Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapıyor.

Karşılaşmanın 4. hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro.

Dev finalde VAR'da ise Hollanda'dan Dennis Higler görev alıyor.

İLK KEZ RAKİP OLUYORLAR

PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, tarihte ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor.

HAKAN, TARİHE GEÇECEK

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıktı.

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

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