Burak Bekiroğlu 'İftira'dan tutuklandı

Halk TV'nin aktardığı habere göre, Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi hakkındaki paylaşımlarından ötürü iftira ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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