Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı

Taşkent Havalimanı'nda iki şehir arasında uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilgili tören düzenlendi.

Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile Özbek ve Türk turizm acente yetkilileri, ilk seferin başlatılması dolayısıyla açılış kurdelesini keserken uçağın ilk yolcularına pasta ikram edildi.

Özbekistan'daki bir özel hava yolu şirketi tarafından ilk etapta haftada bir kez düzenlenecek Taşkent-Trabzon uçak seferinin ilk uçağının, Taşkent'ten yerel saatle 16.00'da kalkması bekleniyor. Uçakta yolcuların yanı sıra Özbek seyahat acentelerinin temsilcileri de yer alıyor.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 3 binden fazla Özbekistanlının Trabzon'u ziyaret ettiğini, bu yıl bu rakamı daha da arttırmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, Özbekistan'da yaptıkları çalışmada Trabzon'u tanıttıklarını ve bu çalışmalarda uçak seferlerine büyük ilgi olduğunu gördüklerini belirtti.

Haftada bir kez düzenlenecek seferlerin 20 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, uçak seferi sayısının gelen talebe binaen artırılabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, uçak seferlerinin Özbek vatandaşlarının Trabzon'u daha yakından tanımaları için bir fırsat olacağını ifade ederek ilk uçak seferinde 177 yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Taşkent'te geçen ay Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenmiş, burada, 31 Mayıs'tan itibaren Taşkent ve Trabzon arasında uçak seferlerinin başlatılacağı duyurulmuştu.

Halihazırda Özbekistan ile Türkiye arasında haftada 90'dan fazla uçak seferi düzenleniyor.

İlk yolcular geldi

Trabzon Havalimanı'na inen uçak için apronda su takı töreni yapıldı. Uçaktan Türkiye, Özbekistan ve Trabzonspor bayrağı eşliğinde inen yolculara, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Bazıları Trabzonspor forması giyen yolcular, çiçek, keşan ve ikramlarla karşılandı.

Trabzon Havalimanı'na inen uçak için apronda su takı töreni yapıldı. Uçaktan Türkiye, Özbekistan ve Trabzonspor bayrağı eşliğinde inen yolculara, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Bazıları Trabzonspor forması giyen yolcular, çiçek, keşan ve ikramlarla karşılandı.

Vali Aziz Yıldırım, gazetecilere, Özbekistan'ın Türkiye'nin kardeş ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, karşılıklı uçak seferlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, cumartesi günleri Taşkent'ten Trabzon'a gelen uçağın aynı gün geri döneceğini ifade etti.

Seferlerin haftada birkaç güne çıkarılmasını temenni eden Yıldırım, "Bunu zamanla gelen giden arkadaşların talepleri gösterecek. Bizler için de yeni bir destinasyon, Trabzon'umuzun güzelliklerini dünyaya tanıtmak bakımından da önemli bir adım. Orta Asya'dan gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz, bu adımın daha büyük adımlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yıldırım, Özbekistanlıları, turist değil kardeş olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah güzel günler geçirip güzel anılarla ülkelerine ayrılırlar, hem Özbekistan hem Trabzon vesilesiyle buradaki insanların birbirleriyle olan kardeşlikleri ve yakınlıkları da artar, birbirimizi daha yakından tanırız." diye konuştu.

"Büyük ulu Türkistan'ın parçalarıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise Türkiye ile Özbekistan kardeşliğine değindi.

Seferlerin iki ülkenin turizmine ve Trabzon'un turizmine büyük katkıları olacağının altını çizen Şen, "Bunları göreceğiz hep beraber. Ama dediğim gibi bu bir yerden yabancı bir yere gitmek değil, bir evin odasından öbür odasına geçmek gibi. Biz büyük ulu Türkistan'ın batıdaki, onlar da doğudaki parçaları, tekrar evlerine hoş geldiler, Özbekistanlı kardeşlerimiz, hepsini bağrımıza basıyoruz, başımızın üzerinde yerleri var." şeklinde konuştu.

"Özbekistanlılar, Trabzon'u, denizi, doğayı çok seviyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da 9-10 Nisan'da Özbekistan'da düzenlenen Trabzon etkinlikleri kapsamında 29 turizm acentesini şehirde ağırladıklarını belirterek, Trabzon'a talebin çok yoğun olduğunu söyledi.

Erdoğan, Özbekistanlıların, Trabzon'u, denizi ve doğayı çok sevdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana pazarımız Körfez pazarı ve onlara ait turizm çeşidi anlamında Özbek kardeşlerimizi ve Türk Cumhuriyetlerini bundan sonra daha sık göreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2024'de 3 bin 300 gecelememiz vardı direk uçuş olmamasına rağmen, bu yılki hedefimiz bunun iki katı ama artarak devam edeceğini düşünüyorum."