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Naci Görür yine korkuttu: Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır

İstanbul'a ilgili öngörülerinde karamsar fikirleriyle bilinen ve Prof. Üşümezsoy tarafından sert bir şekilde eleştirilen Naci Görür yine korkuttu. Görür "Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır durumda. 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 09:14, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 09:16
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Naci Görür yine korkuttu: Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır

İstanbul'da yaşanacak depremle ilgili olarak profesörler ikiye ayrılıyor. İçinde Naci Görür'ün de olduğu bir kısım profesör İstanbul'da 78'nin üzerinde deprem olacağını söylerken, aralarında Şener Üşümezzoy'un olduğu profesörler ise "İstanbul'a 6,5'tan büyük deprem olamayacağını" söylüyor.

Ayrıca Prof. Dr. ŞenerÜşümezsoy, Naci Görür'ü sert bir şekilde eleştiriyor. Üşümezsoy, "Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı, 7-7.5 dediler, olmadı" diyerek açıklamalarına güvenilemeyeceğini de savunuyor.

Bugüne kadar yaptığı öngörüler çıkmayan Prof. Dr. Naci Görür bugün, Marmara'da Nefes Gazetesiğne konuştu, "Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır ve 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip." dedi. Marmara Denizi'nin ortasındaki fayın 1766'dan bu yana kırılmadığını hatırlatan Görür, "1999'dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla deprem olma olasılığı, bugünkü revize edilmiş rakamla yüzde 47'dir" dedi.

Görür, 1999 Gölcük Depremi'nden sonra sıradaki büyük riskli bölgenin İstanbul olduğunu hatırlatarak, "Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklü. Ortadaki fay kırılmak zorunda. Sırada İstanbul var" ifadelerini kullandı. Uluslararası bilim insanlarıyla Marmara'da yürüttükleri araştırmalara değinen Görür, özellikle Kumburgaz segmentinin kırılmaya hazır hale geldiğini açıkladı. Bu fayın kırılması durumunda 7'nin üzerinde bir deprem üretme ihtimali bulunduğunu belirtti.

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