Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı

Ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziran ayında da devam edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının haziranda Erzurum'da yapılması bekleniyor. Piyasalar ise Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklanacak. Ekonomi yönetimini haziran ayında da yoğun bir gündem bekliyor.

Haziran Ayında Ekonomik Gelişmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'ın yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

'ın yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu , 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak.

, 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak. 3 Haziran 'da TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

'da TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. 10 Haziran 'da Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

'da Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri belli olacak.

Merkez Bankası Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da yapılacak. Piyasaların gözü çıkacak faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı.

EKK Toplantısı Erzurum'da

Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum'da toplanması planlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen bu toplantılarla kentlerin potansiyelinin açığa çıkarılması öngörülüyor.