Kovboy Şapkalı Hırsız Konya'da Yakalandı ve Tutuklandı

Karaman'da bir telefoncu dükkanında yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Olay, 12 gün önce gece saat 03.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı dükkanın önüne gelen hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra yanında getirdiği demir levye ile kapı kilidini kırarak içeri girdi. Hırsız, kovboy şapkası takarak kimliğini gizlemeye çalıştı ve içerideki cep telefonları, laptop ve çeşitli teknolojik ürünleri çantasına doldurdu. Ardından iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık Anının Detayları

Hırsız, iş yerinde acele etmeden hareket etti.

Çaldığı ürünleri dikkatlice çantasına yerleştirdi.

Kovboy şapkası ile dikkat çekti.

Olayın Fark Edilmesi ve Polis Çalışmaları

İş yeri kapısının açık olduğunu gören bir vatandaş, durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Dükkan sahibi, 13 telefon, laptop ve çeşitli teknolojik ürünlerin çalındığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin A.P. olduğunu belirledi.

Şüphelinin Yakalanması

A.P.'nin Konya'ya kaçtığı tespit edildi ve Akşehir otogarında polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, A.P.'nin Akşehir'de de telefon hırsızlığı yaptığı ve çalınan teknolojik ürünlerin bir kısmının ele geçirildiği öğrenildi.



