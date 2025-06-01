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Elektrikli scooter'lara sigorta zorunluluğu geliyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, elektrikli scooter'lar sigorta kapsamına alınıyor. Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa, hem bireysel kullanıcılar hem de scooter kiralama firmaları kazalara karşı zorunlu sigorta yaptırmakla yükümlü olacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 10:17, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 10:19
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Elektrikli scooter'lara sigorta zorunluluğu geliyor

Meclis gündemindeki yasa teklifiyle elektrikli scooter'lar sigorta kapsamına alınacak. Hem bireysel kullanıcılar hem de hizmet sağlayıcı firmalar için sigorta zorunluluğu geliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin elektrikli scooter bulunduğu, bu araçları kullanan aktif kullanıcı sayısının ise 8 milyonu aştığı belirtiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte scooter'ların neden olduğu kazalarda oluşan maddi hasarların sigorta şirketleri tarafından karşılanması öngörülüyor. Mevcut sistemde ise kazaya karışan scooter sürücüleri, hem kendi hem de karşı tarafın hasarını cebinden ödemek zorunda kalıyordu.

Geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenleme yalnızca elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan firmaları değil, şahsi scooter sahiplerini de kapsıyor.

Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, sigorta yükümlülüğünün bireyleri de kapsadığını vurgulayarak, "Bu düzenleme ile scooter'lar artık yasal olarak bir ulaşım aracı olarak kabul edilecek. Hız limitleri ve kullanım alanlarına dair önceki kurallara ek olarak şimdi sigorta zorunluluğu da devreye giriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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