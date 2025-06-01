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61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın Sıfır Kadastro Dosyası hedefiyle 61 yıllık davalar çözüldü, yüzlerce vatandaş mülkiyetine kavuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 10:46, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 10:49
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61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı: "Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Bir Adım DahaAdalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza atıldı. Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen mülkiyet ihtilafları tek tek çözüme kavuşuyor. Son olarak Çarşamba ve Elbistan Kadastro Mahkemelerinde, onlarca yıldır devam eden kadastro davaları karara bağlandı. Böylece 1201 vatandaşın yüzü güldü ve 90 parseldeki mülkiyet ihtilafları son buldu.

Yarım Asrı Aşan Davalarda Karar Çıktı

Çarşamba Kadastro Mahkemesi

1964 yılından bu yana devam eden ve 1100 tarafı ilgilendiren kadastro davası sonuçlandırılmış; 61 yıldır devam eden mülkiyet ihtilafları verilen kararla nihayete ermiştir.

Elbistan Kadastro Mahkemesi

1960'lı yıllardan bu yana devam eden ve 101 tarafı ilgilendiren 5 kadastro davası sonuçlandırılmış; 58 yıldır devam eden mülkiyet ihtilafları verilen bu kararlarla nihayete ermiştir.

Yargı Süreçlerinde Güçlendirme Adımları

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla Personel Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen süreçlerde kapsamlı adımlar atıldı:

  • Taraf teşkili
  • Tebligat işlemleri
  • Keşif ve bilirkişi süreçleri
  • Hakim ve personel eğitimi
  • Hava fotoğraflarının temini
  • Teknik eksikliklerin giderilmesi
  • Personel desteklerinin artırılması

Bu çok yönlü destek sayesinde, uzun süredir çözülemeyen davalar sonuçlandırıldı; vatandaşlar mülkiyet belirsizliğinden kurtarıldı.

Hedef: 2025 Yılı Sonuna Kadar Tüm Eski Kadastro Davalarında Karar Verilmesi

Adalet Bakanlığı, 1950'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardan kalan tüm kadastro davalarını 2025 yılı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. Gelinen bu noktada elde edilen başarılar, "Sıfır Kadastro Dosyası" vizyonunun güçlü bir şekilde hayata geçtiğini gösteriyor.

Toplumsal Güvene Katkı

  • Adaletin hızlandırılması, vatandaşın hak ettiği mülkiyetin teslim edilmesi;Yargıya güvenin artmasına
  • Adalet sisteminin etkinliğinin güçlenmesine
  • Toplumsal barış ve huzurun pekişmesine katkı sunmaktadır.

Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm hakimlerimize, adliye personelimize ve katkı sunan kurum ile kuruluşlara teşekkür ederiz.

Adalet Bakanlığı olarak, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

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