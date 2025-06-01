Diyanetten 'bayram namazı öncesi kesilen kurbanlar geçersizdir' uyarısı

İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
Et ve Süt Kurumu Kurbanlık Hayvanları Satın Alacak
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
61 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Trafik magandaları için TCK'daki 'ölü madde' değişiyor
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Haziranda Ekonomi Gündemi: Faiz Kararı ve EKK Toplantısı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt katibi hapiste
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Diyanetten 'bayram namazı öncesi kesilen kurbanlar geçersizdir' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt, "Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda, namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 11:56, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 11:53
Yazdır
Diyanetten 'bayram namazı öncesi kesilen kurbanlar geçersizdir' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, hem halka hem de Hakk'a yakınlık olan kurbanın mali bir ibadet olduğunu söyledi.

Kurbanın ibadet maksadıyla Allah'ın rızasını gözeterek belirlenen hayvanların kesimini ifade ettiğini anımsatan Bozkurt, farklı kurbanların olduğunu, Kurban Bayramı içerisinde kesilen kurbanın ise "udhiyye" diye isimlendirildiğini bildirdi.

Udhiyye kurbanının, Kurban Bayramı namazıyla kesilmeye başlandığını aktaran Bozkurt, "Hanefilere bayramın üçüncü günü, gün batımına kadar, Şafiilere göre de dördüncü güne kadar kesilebilir." bilgisini paylaştı.

Vekaletle kurban kesen bazı kurumların taahhütlerini yerine getirmek için aceleci davrandıklarını dile getiren Bozkurt, "Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda, namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli. Yani bayram namazından önce kurban kesmemeliler. Bayram gününden ve bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçerli değil"

Her ibadetin bir zamanının olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Arife günü hatta bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçerli değil. Onun için bu hassasiyeti gözetmek gerekir. Bu namaz vakti girmeden namaz kılmak gibidir. Kurbanları asaleten ve vekaleten kesenler bunu dikkate almalı." diye konuştu.

Vekaleten kurban kesenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Bozkurt, "Vekaletle kurban kesenler kapsamlı vekalet vermeli. Yani kendisi adına kurban şartlarını taşıyan bir hayvanın alınıp usulüne uygun kesilmesi ve kesilen bu kurbanın etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında vekalet vermeli. Kurban kesim organizasyonunu yapamayacak ve imkanları kısıtlı olanlar değil, güven telkin eden, becerikli kurum ve kuruluşlar tercih edilmelidir." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber