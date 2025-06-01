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İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, perakende ve toptan fiyat endekslerinde artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 13:29, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 13:30
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İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ile Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nin Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla %2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %0,69 arttı. Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre %46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların %40,28 yükseldiği görüldü.

Mayısta En Yüksek Artış Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde

Mayıs ayında aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış oranları harcama gruplarına göre değişiklik gösterdi. En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı.

  • Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,24
  • Konut: %3,10
  • Eğlence ve kültür: %2,52
  • Çeşitli mal ve hizmetler: %2,06
  • Ev eşyası: %1,79
  • Lokanta ve oteller: %1,70
  • Ulaştırma: %1,12
  • Haberleşme: %0,88
  • Sağlık: %0,72
  • Giyim ve ayakkabı: %0,15
  • Eğitim: -%0,01
  • Alkollü içecekler ve tütün: %0,00

Alkollü İçecekler ve Tütün Grubunda Değişim Yaşanmadı

Eğitim harcamaları %0,01 azalırken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı. İstanbul'da mayısta fiyat endeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri ile konut, eğlence ve kültür, ev eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi

Mayıs ayında toptan fiyatlar; inşaat malzemeleri grubunda %2,47, yakacak ve enerji maddelerinde %1,85, madenlerde %0,49, kimyevi maddelerde %0,22, gıda maddelerinde ise %0,17 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda %0,16 azalış izlenirken, mensucatta değişim yaşanmadı.

  • İnşaat malzemeleri: %2,47
  • Yakacak ve enerji maddeleri: %1,85
  • Madenler: %0,49
  • Kimyevi maddeler: %0,22
  • Gıda maddeleri: %0,17
  • İşlenmemiş maddeler: -%0,16
  • Mensucat: %0,00

Yıllık Ortalama Artışlar

  • İnşaat malzemeleri: %81,37
  • Mensucat: %66,97
  • Kimyevi maddeler: %40,55
  • Gıda maddeleri: %37,55
  • İşlenmemiş maddeler: %32,38
  • Yakacak ve enerji: %29,85
  • Madenler: %23,29

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