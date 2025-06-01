Ankara için sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 14:07, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 14:08
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.